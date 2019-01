„Natürlich ist das ein Ausfall, der nicht zu ersetzen ist. Das wird eine Riesenaufgabe für uns, das irgendwie zu kompensieren“, sagte Nationaltrainer Guillaume Gille im kicker-Interview.

Karabatic war Welthandballer in den Jahren 2007, 2014 und 2016. Von 2005 bis 2009 stand er beim THW Kiel unter Vertrag, aktuell ist er bei Paris St. Germain. Trotz des Ausfalls des Anführers aufgrund einer Fußverletzung zählt der deutsche Vorrundengegner zum Kreis der Favoriten. Die Franzosen holten bei vier der vergangenen fünf Weltmeisterschaften den Titel. „Wir gehen mit Ambitionen, aber auch mit Respekt an die Aufgabe heran“, sagte der langjährige Hamburger Bundesliga-Profi Gille. Frankreich startet am 11. Januar in Berlin gegen Brasilien.