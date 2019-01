später lesen Tennis Görges feiert in Auckland ihren siebten Turniersieg Teilen

Julia Görges sank auf die Knie, schlug ihre Hände vors Gesicht und kämpfte auf dem Rücken liegend gegen die Tränen. Die 30-Jährige hat nach einer emotionalen Aufholjagd einen perfekten Start ins Tennis-Jahr gefeiert und ist nach der Wiederholung ihres Vorjahres-Triumphes beim WTA-Turnier in Auckland bereit für das erste Grand-Slam-Turnier in 2019. Zu den in wenigen Tagen beginnenden Australian Open (ab 14. Januar) reist die Weltranglisten-14. mit viel Selbstvertrauen. sid