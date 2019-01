später lesen Fußball Bürki spielt vorerst nicht mehr im Nationalteam Teilen

Roman Bürki wird vorerst nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft spielen. Wie der Torhüter des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Sonntag im Trainingslager in Marbella erklärte, will er sich auf seine Aufgabe beim Herbstmeister konzentrieren. dpa