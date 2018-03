später lesen Fußball-Bundesliga BVB baut nach Europa-Aus Frust ab Teilen

Borussia Dortmund hat nach dem peinlichen Achtelfinal-Aus in der Europa League Frust abgebaut und den dritten Rang in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Drei Tage nach der Schmach in Salzburg (0:0) setzte sich der Revierclub gestern mit 1:0 (1:0) gegen Hannover 96 durch und blieb dadurch auch in seinem zwölften Ligaspiel in Serie ohne Niederlage. Dagegen geht es für die Niedersachsen nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg weiter abwärts.