Dortmund vor Aus in Europa League, Leipzig gewinnt

Blaues Wunder gegen die Roten Bullen: Nach einem blamablen Rückfall in „Beamtenfußball“ droht Borussia Dortmund in der Europa League ein unrühmliches Aus. Der in allen Belangen ungenügende DFB-Pokal-Sieger verlor sein Achtelfinal-Hinspiel gegen Red Bull Salzburg gestern Abend mit 1:2 (0:0). Das Rückspiel wird am 15. März in Salzburg ausgetragen, wo der BVB mit dem Rücken zur Wand stehen wird.