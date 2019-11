Turnen : Schäfer muss in Cottbus absagen, Dauser im Finale

Cottbus Kim Bui, Sophie Scheder und Lisa Zimmermann haben beim 44. Turnier der Meister in Cottbus das Finale erreicht. Bui und Scheder zogen in der Lausitz-Arena als Qualifikations-Sechste und -Siebte ins Stufenbarren-Finale ein.

Nicht gut lief der Heimweltcup für die deutschen Männer. Karim Rida verfehlte mit Platz neun am Boden das Finale ganz knapp, war am Pauschenpferd (36. Platz) aber ebenso chancenlos wie Nils Dunkel (19.) sowie Andreas Toba (19.) und Philipp Herder (23.) an den Ringen. Toba verpasste am Freitag auch am Reck als Neunter den Finaleinzug knapp.