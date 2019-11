Rodeln : Loch wirbt um Geduld mit Frauen-Team

Igls Rodel-Bundestrainer Norbert Loch wirbt vor dem Saisonstart um Geduld mit seinem jungen Frauenteam. „Wir werden die Erwartungen herunterschrauben müssen“, sagte der 57-Jährige. Die seit Jahren dominanten deutschen Frauen müssen in der an diesem Wochenende in Igls startenden Weltcup-Saison nicht nur auf Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und die Olympia-Zweite Dajana Eitberger (beide Babypause) verzichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von sid