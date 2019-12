Fußball-Bundesliga : Kölner nach dem Derbysieg voller Euphorie

Köln Der Fußball-Bundesligist feiert den Befreiungsschlag gegen Bayer Leverkusen. „Junge Wilde“ wie Thielmann in der Startelf.

Wie es in dieser fußballverrückten Stadt üblich ist, wirkte der Derbysieg wie eine Befreiung. Alle Sorgen und aller Kummer der vergangenen Wochen waren beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln verflogen. Trainer Markus Gisdol und Sportchef Horst Heldt lagen sich nach dem 2:0 gegen Bayer Leverkusen glückselig in den Armen.

„Diese Emotionen mussten einfach raus. Wir sind in einer Situation, in der wir Emotionen ausleben müssen. Das ist wichtig“, meinte Heldt, der nach dem 1:0 von Jhon Cordoba (73. Minute) vor die Südkurve gestürmt war und mit dem Torschützen gefeiert hatte. Später musste Gisdol als Jubelpartner herhalten, nach dem 2:0 von Sebastiaan Bornauw (84.) sprang der Sportchef seinem Trainer kurzerhand auf den Rücken und ließ sich Huckepack tragen. „Leverkusen hat die bessere Mannschaft, ist zu vielem in der Lage, aber wir haben dagegengehalten“, sagte Heldt: „So muss es sein.“