3. Fußball-Liga : Lauterns Aufholjagd geht weiter

Kaiserslautern FCK feiert in der 3. Liga bereits den fünften Sieg in Serie. Kühlwetter trifft erneut.

Die Serie hält: Dem 1. FC Kaiserslautern ist in der 3. Fußball-Liga der fünfte Sieg nacheinander gelungen. Beim FC Bayern II feierte die Mannschaft der Stunde am Samstag einen 3:1 (1:1)-Erfolg. Ein solcher Erfolgslauf gelang den Pfälzern zuletzt 2009 in der 2. Liga – am Ende der Saison stand der Aufstieg in die Bundesliga.