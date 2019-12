Duell mit Union Berlin : Klopp verlängert beim FC Liverpool bis 2024

Trainer Jürgen Klopp sieht seine Zukunft weiter in England. Foto: dpa/Barbara Gindl

Liverpool Trainer Jürgen Klopp (52) hat seinen Vertrag beim FC Liverpool bis 2024 verlängert. Das teilte der Champions-League-Sieger am Freitag mit. Der bisherige Vertrag des früheren Trainers von Borussia Dortmund und Mainz 05 lief bis 2022. „Dieser Club ist so ein guter Ort, dass ich nicht daran denken konnte zu gehen“, wird Klopp in der Vereinsmitteilung zitiert.

In den nächsten dreieinhalb Jahren will er jetzt nicht mehr über seinen Vertrag sprechen.

Klopp ist seit Oktober 2015 Cheftrainer beim Premier-League-Club und führte die Reds vergangene Saison zum Champions-League-Titel. Aktuell hofft Tabellenführer Liver­pool auf die erste Meisterschaft seit 30 Jahren. „Wenn ich die Entwicklung des Clubs und die gemeinsame Arbeit sehe, die weiterhin stattfindet, habe ich das Gefühl, dass mein Beitrag nur wachsen kann“, sagte er.