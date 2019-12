Fußball-Bundesliga : Die erste große Coutinho-Show

München Der Brasilianer präsentiert sich beim 6:1 des FC Bayern gegen Bremen zum ersten Mal als echter Weltklassespieler.

In den Mittelpunkt stellen wollte sich der 27-Jährige allerdings nicht. „Es war eine starke Leistung von uns allen. Jeder kann stolz darauf sein, was wir gezeigt haben“, sagte Coutinho. Dagegen trat Robert Lewandowski trotz seiner Saisontore 17 und 18 (45.+4 und 72. Minute), mit denen er in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste mit Jupp Heynckes (220) gleichzog, freimütig einen Schritt zurück: „Das war sein Spiel, das war überragend.“