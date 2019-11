Fußball : Bosz gibt die Hoffnung auf die nächste Runde nicht auf

Leverkusen Kein Punkt, kein selbst erzieltes Tor, letzter Platz: Trotz der katastrophalen Bilanz nach drei Spielen in der Champions League glaubt Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz vor dem Start in die zweiten Hälfte der Gruppenphase an ein Wunder.

„Es sind noch neun Punkte in der Gruppe zu vergeben. Ich werde erst sagen, dass es vorbei ist, wenn es wirklich vorbei ist“, sagt der Niederländer vor dem Rückspiel gegen den zehnmaligen spanischen Meister Atlético Madrid an diesem Mittwoch (21 Uhr/Sky).

Bei einem Auswärtsspiel bei Lokomotive Moskau und einem Heimspiel gegen Gruppenfavorit Juventus Turin sind die Chancen auf die nächste Runde minimal, wie auch die Statistik zeigt. Bislang ist nur Newcastle United in der Saison 2002/2003 nach drei Auftaktniederlagen noch weitergekommen.