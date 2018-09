später lesen Blaulicht Täter scheitern bei Einbruchsversuchen FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern







Unbekannte Täter sind am Wochenende bei dem Versuch, in zwei Firmengebäude in St. Wendel einzudringen, gescheitert. Zunächst war der Polizei ein Einbruchsversuch in die Räume einer Zimmerei in der Dr.-Walter-Bruch-Straße mitgeteilt worden. Von Melanie Mai