Zwischen 500 und 600 Teilnehmer : Erneuter Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Saarlouis – ein Strafverfahren eingeleitet

In Saarlouis haben sich am Donnerstagabend erneut mehrere Hundert Menschen versammelt, um gegen die geltenden Corona-Maßnahmen zu protestieren. Laut Polizei verlief die unangemeldete Veranstaltung bis auf eine Ausnahme friedlich.

Wie auch die vorherigen „Spaziergänge“ in Saarlouis war auch die Demonstration am Donnerstagabend laut der Polizei nicht angemeldet. Auf SZ-Anfrage teilte die Inspektion in Saarlouis mit, dass sich zwischen 500 und 600 Menschen versammelten und dann durch die Stadt gingen.

Die Menge hatte sich gegen 19 Uhr am Brunnen am Großen Markt versammelt. Trotz Aufforderung der Einsatzkräfte meldete sich kein Versammlungsleiter zum „Kooperationsgespräch“. Die meisten Teilnehmer kamen der Maskenpflicht, die von der Polizei als Auflage genannt wurde, nicht nach.

Nach Protest mit 500 Teilnehmern : Corona-Demonstrationen in Saarlouis: „Es brodelt an den Rändern“

Lediglich ein Teilnehmer fiel laut Polizei gegen 20.15 Uhr negativ auf. Er wollte, so ein Polizei-Sprecher, einen Pressevertreter von der Demonstration „entfernen“, bedrängte diesen und sorgte so für eine Störung, auf die die Polizei aufmerksam wurde. Als die Beamten in der Folge die Identität des Mannes feststellen wollten, verweigerte dieser die Herausgabe seiner Daten und versuchte zu fliehen. Die Beamten fanden in der Folge auch ein Messer bei dem Mann vor. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.