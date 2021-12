Rauchmelder verhinderte Schlimmeres : Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand in Hostenbach

Hostenbach Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden, das ist nach Feuerwehrangaben die Bilanz eines Wohnungsbrandes am frühen Morgen des Heiligabends in Hostenbach am Unionsschacht. Vermutlich hat ein Rauchmelder dem Verletzten das Leben gerettet.

So hatte sich Wehrführer Guido Hübschen den Start in seinen seinem 59. Geburtstag nicht vorgestellt. Kurz vor drei Uhr in der Früh schrillten die Alarmmelder: Wohnungsbrand am Unionsschacht 8 in Hostenbach. Beim Eintreffen am Brandherd drang dichter Rauch aus dem Gebäude. Die meisten Anwohner des Dreifamilienhauses hatten das Gebäude bereits verlassen, aber einer befand sich noch in der brennenden Wohnung.