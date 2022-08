Fußball : Der SV Wallerfangen will’s jetzt wissen

Kreis Saarlouis Fußball-Landesligist SV Wallerfangen will nach dem vergangene Saison knapp verpassten Titelgewinn wieder oben angreifen. Die SG Körprich-Bilsdorf und Aufsteiger SC Roden haben bescheidenere Ziele.

Und so will der SV Wallerfangen in der neuen Saison einen neuen Anlauf in Richtung Aufstieg nehmen. „Unser Ziel ist es, uns im Vergleich zur Vorsaison zu verbessern. Wenn wir es schaffen, mehr als 67 Punkte zu holen, dann reicht das vielleicht, um am Ende alleine ganz vorne zu stehen“, sagt Theobald. An diesem Freitag bestreitet er mit seiner Mannschaft nun um 19 Uhr beim SSV Oppen das Eröffnungsspiel der neuen Runde der Landesliga West.