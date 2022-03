Wibilohaus in Neunkirchen : Zuschuss für die neue Heizung im Wibilohaus

Wibilohaus in Neunkirchen

Neunkirchen Bürgermeisterin Lisa Hensler hat vergangene Woche vor dem Wibilohaus einen Zuwendungsbescheid von Staatssekretär Sebastian Thul entgegengenommen. Die 30 497,85 Euro sind zur Erneuerung der Heizungsanlage im Wibilohaus bestimmt, teilt die Stadt-Pressestelle mit.

„Ein zeitgemäßes und funktionsfähiges Raumangebot für die Dorfgemeinschaft ist als Treffpunkt und Ort für gemeinsame Aktivitäten von zentraler Bedeutung für ein intaktes Dorf- und Vereinsleben“, so Staatssekretär Thul. „Durch die neue Heizanlage investieren wir nicht nur in das Gebäude, sondern nachhaltig in die Stärkung des Vereins- und Kulturlebens.“