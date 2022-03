Baustelle in Neunkirchen : L 144 zwischen Neunkirchen und Furpach gesperrt wegen Bauarbeiten

Neunkirchen/Furpach Am Montag, 28. März, sollen die Arbeiten an der Asphaltdeckschicht der L 114 im Bereich der Doppelkreisel Neunkirchen-Oberstadt nach einer längeren Winterpause fortgeführt werden, teilt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit.

Die Fernstraße / L 113 wird dabei vom Kreisel auf der L 114 / Zweibrücker Straße bis Mitte der Lkw-Zufahrt an der Shell-Tankstelle voll gesperrt. Auch gesperrt wird die L 114 / Zweibrücker Straße vom Kreisel an der Abfahrt Oberstadt bis zur Einfahrt der Zweibrücker Straße 105 (ehemalige Kennametal/ Kartbahn). Die Kreisverkehre bleiben in Betrieb. Lediglich die äußerste Fahrspur in Richtung Fernstraße an den Kreiseln vorbei (Bypass aus Furpach kommend zur Fernstraße) wird gesperrt. Die Auf- und Abfahrt der Autobahn in Richtung Neunkirchen bleibt gewährleistet. Die Fahrtrichtung Furpach / Kohlhof ist jedoch während ganzen Bauzeit voll gesperrt.