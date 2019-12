Gesundheit : Gynmastikkurs beim Kneipp-Verein

Der Kneipp-Verein Spiesen bietet ab Donnerstag, 12. Dezember, einen neuen Kurs „Freude am Bewegen“ an, 19 bis 20 Uhr, in der Mittelbergschule. Infos bei Brigitte Uhlig, Tel. (0 68 21) 74 28 62.