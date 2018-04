(red) Am Donnerstag, 12. April, wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) von 8 bis 17 Uhr Fahrbahnschäden auf der A 6 beseitigen. Betroffen ist die Normalspur in Fahrtrichtung Mannheim zwischen den Anschluss-Stellen Fechingen und St. Ingbert-West auf einer Länge von 500 Metern. Der Verkehr wird einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt.