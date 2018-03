Die Ortsräte Erfweiler-Ehlingen und Habkirchen tagen am heutigen Donnerstag, 15. März. In Erfweiler-Ehlingen geht es ab 19 Uhr in der Grundschule unter anderem um den Haushalt, den Sportplatz sowie die Bargeldversorgung durch Automaten. In Habkirchen diskutieren die Räte ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus über den Haushalt, das Kreisverkehrskonzept und den Platz an der Kirche.