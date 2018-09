später lesen Scheibe eingeschlagen Autoscheibe mit der Faust eingeschlagen Teilen

Ein bisher unbekannter Täter schlug am Mittwoch, 19. September, gegen 2 Uhr nachts, mutwillig, vermutlich mit der Faust, gegen die Frontscheibe eines in der Hangarder Straße in Oberbexbach abgestellten Renault Clio, so dass diese zersplitterte. red