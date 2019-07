Heute Abstimmung im EU-Parlament : Von der Leyen tritt auf jeden Fall als Ministerin zurück

Berlin Ursula von der Leyen (CDU) will ungeachtet des Ausgangs der heutigen Abstimmung im EU-Parlament ihr Amt als Verteidigungsministerin am morgigen Mittwoch niederlegen. Sie wolle ihre „volle Kraft in den Dienst von Europa“ stellen, betonte die 60-Jährige vor dem Votum über den Vorsitz der EU-Kommission.