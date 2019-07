Kommentar : Ein zweischneidiges Schwert

Foto: SZ/Lorenz, Robby

Die Debatte über zu viele Krankenhausbetten taucht in Deutschland so regelmäßig auf wie einst das Ungeheuer im schottischen See Loch Ness. Neu an der aktuellen Bertelsmann-Studie ist, dass darin eine konkrete Zahl genannt wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Vetter

Und die muss Ängste wecken. Denn wenn die Experten mehr als die Hälfte der allgemeinen Kliniken in Deutschland für entbehrlich halten, dann suggeriert das, dass sie auch tatsächlich verschwinden werden. Vor allem Bewohnern in ländlichen Regionen kann da angst und bange werden. Mehr Sachlichkeit tut also Not.