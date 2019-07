Bertelsmann-Studie : Wenn das Krankenhaus um die Ecke schließt

Berlin Ist weniger mehr? Einer Bertelsmann-Studie zufolge könnte die Versorgung der Patienten in Deutschland durch die Schließung von mehr als jedem zweiten Krankenhaus erheblich verbessert werden.

In Deutschland ist mehr als jedes zweite Krankenhaus überflüssig. Und dabei könnte sich die Versorgungsqualität sogar noch verbessern. Zu diesem Schluss kommt eine am Montag veröffentliche Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung. Die Reaktionen fielen gemischt aus.

Viele Bürger wissen das Krankenhaus „um die Ecke“ zu schätzen. Und tatsächlich ist Deutschland Europameister bei der stationären Versorgung: Auf 1000 Einwohner kommen im Schnitt etwa acht Krankenhausbetten. In Frankreich sind es nur etwa sechs und in der Schweiz weniger als fünf. Allerdings sagt das noch nichts über die Qualität der Behandlung aus.

Gesundheitsforscher des Berliner IGES-Instituts haben sich deshalb im Auftrag der Bertelmann-Stiftung mit der Frage beschäftigt, wie die Krankenhauslandschaft in Deutschland aussähe, würde sie sich nicht in erste Linie an einer schnellen Erreichbarkeit orientieren, sondern an Kriterien wie etwa einer gesicherten Notfallversorgung und einer ausreichenden Erfahrung des medizinischen Personals. Ihre Antwort: In vielen Fällen kann es für Patienten besser sein, zu einer Klinik weitere Anfahrtswege in Kauf zu nehmen als höchstens eine halben Stunde, wie es die Politik gern hätte. Von den derzeit rund 1400 allgemeinen Krankenhäusern würden dann nur noch „deutlich unter 600“ benötigt.