Innenminister-Treffen : Seehofer dringt auf EU-Asylreform

Brüssel Angesichts der jahrelangen Blockade der europäischen Migrationspolitik dringt Bundesinnenminister Horst Seehofer auf Fortschritte. „Nichts ist in diesem Bereich völlig neu, alles wurde schon mal diskutiert“, sagte der CSU-Politiker am Montag am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa