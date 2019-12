Berlin/Saarbrücken : Saar-Agentur vermittelt ausländische Pflegekräfte

Berlin/Saarbrücken Bund und Länder wollen eine schnellere Anerkennung ausländischer Pflegekräfte. Eine Vermittlungsagentur im Saarland soll dabei helfen.

Im Kampf gegen Personalmangel in der Pflege wollen Bund und Länder die Anwerbung ausländischer Fachkräfte beschleunigen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (beide CDU) stellten am Montag in Berlin die Deutsche Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe (Defa) vor. Bislang dauert es oft über zwei Jahre, bis eine Pflegekraft aus einem Nicht-EU-Land in Deutschland arbeiten kann. Dies soll sich auf sechs Monate verkürzen.