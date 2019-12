Interview Ralf Stegner : „Die Probleme der SPD haben nicht mit der Groko begonnen“

Berlin Der Parteivize über die neue Führung seiner Partei, den Anspruch einer „linken Volkspartei“ und Ideen der CDU-Chefin, die „nicht zu machen“ sind.

STEGNER Im Koalitionsvertrag findet sich eine Revisionsklausel. Sie besagt, dass nicht nur Halbzeitbilanz gezogen werden soll, sondern auch überprüft werden muss, ob neue Probleme neue Antworten brauchen. Beispiel Klimaschutz. Das Thema war schon da, hat sich aber deutlich zugespitzt, wenn man allein an die Rückschritte beim Ausbau der Windkraft denkt. Hier muss sich noch was bewegen, sonst werden die Klimaziele verfehlt.

STEGNER Einfach den Daumen hoch oder runter wird es sicher nicht geben. Die Probleme der SPD haben ja auch nicht mit der Groko begonnen, sondern damit, dass wir einen Teil unserer Identität bei den rot-grünen Sozialreformen aufgegeben haben. Weder flüchten wir uns in Panik vor der Regierungsverantwortung noch in eine Position nach dem Motto, „weiter so“ – ist doch alles wunderbar. Es geht darum, was erledigt wurde, was man noch hinkriegen kann und was im Zentrum künftiger Wahlkämpfe stehen soll.