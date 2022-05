Krieg in der Ukraine : Ukrainische Soldaten in Zweibrücken gelandet – Jetzt Ausbildung an Panzerhaubitze in Idar-Oberstein

Ukrainische Soldaten in Zweibrücken gelandet – Jetzt Ausbildung an Panzerhaubitze in Idar-Oberstein

Das Training für ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze kann in Deutschland bald beginnen. Hier eine Aufnahme von einer Übung in Niedersachsen. Foto: dpa/Philipp Schulze

Idar-Oberstein/Zweibrücken Deutschland macht nun Tempo bei der Militärhilfe für die Ukraine. Ohne Öffentlichkeit landen Dutzende Soldaten in Zweibrücken zur Ausbildung an dem derzeit wohl modernsten Artilleriesystem. Und die Ausbildung findet direkt hinter der saarländischen Grenze statt.

Ukrainische Soldaten sind zur Ausbildung an der Panzerhaubitze 2000 in Deutschland eingetroffen. Die künftigen Besatzungen des Waffensystems und technische Fachleute landeten am Dienstag, 10. Mai, in Zweibrücken. Sie sollen am Mittwoch in die Ausbildung an der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein eingewiesen werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen in Berlin erfuhr.