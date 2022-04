Bundespolitik : Linken-Chefin Henning-Wellsow erklärt sofortigen Rücktritt

Gemeinsam mit Janine Wissler stand Susanne Henning-Wellsow an der Spitze der Partei „Die Linke“. Am Dienstag hat die Politikerin überraschend ihren sofortigen Rücktritt erklärt.

Linken-Chefin Henning-Wellsow hat am Dienstag ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Das gab die Politikerin auf ihrer Webseite bekannt. „Meine private Lebenssituation erlaubt es nicht, mit der Kraft und der Zeit für meine Partei da zu sein, wie es in der gegenwärtigen Lage nötig ist. Ich habe einen achtjährigen Sohn, der mich braucht, der ein Recht auf Zeit mit mir hat. Aber auch die Linke braucht in dieser Situation eine Vorsitzende, die mit allem was sie hat für die Partei da ist“, hieß es zur Begründung.