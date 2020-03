Streit um Abkommen : Deutschland nimmt junge Flüchtlinge auf

Berlin Die große Koalition hat sich zur Aufnahme besonders schutzbedürftiger Kinder aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern bereit erklärt. Die Unterbringung dieser Minderjährigen in Deutschland soll im Rahmen einer europäischen Lösung erfolgen, von der bis zu 1500 Kinder profitieren könnten.

Das teilten die Spitzen von Union und SPD nach Beratungen im Koalitionsausschuss in der Nacht zu Montag mit. Derweil hoffen an der türkisch-griechischen Grenze weitere Flüchtlinge auf die Einreise in die EU, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Ende Februar erklärt hatte, die Grenze sei für Migranten offen. Vor diesem Hintergrund versuchten die EU und Erdogan am Montagabend im Streit um das Flüchtlingsabkommen, die Gräben zu überwinden.