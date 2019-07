Ministeramt für CDU-Chefin : Kramp-Karrenbauer nun doch in der Regierung

Kramp-Karrenbauer nun doch in der Regierung

Hand in Hand: Ursula von der Leyen (r.), scheidende Verteidigungsministerin und neugewählte EU-Kommissionschefin, mit Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) bei der Amtseinführung der Saarländerin in Berlin. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin/Saarbrücken CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist jetzt Verteidigungsministerin. Die Sozialdemokraten werfen ihr Wortbruch vor.

Mit ihrem Eintritt ins Kabinett hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer Parteifreunde und Opposition überrascht. Die 56-Jährige übernahm am Mittwoch offiziell ihr neues Amt als Bundesverteidigungsministerin und kündigte an, dem Wohl der Soldaten „höchste politische Priorität“ zukommen zu lassen. Ihren Amtseid als Ministerin soll die Nachfolgerin von Ursula von der Leyen (CDU) am kommenden Mittwoch vor dem Bundestag ablegen.