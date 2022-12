Haushaltsdebatte im Saar-Landtag : Energiekostenpauschale für Studierende lässt auf sich warten

Die Situation an der Universität des Saarlandes war jetzt Thema im Landtag. Foto: BeckerBredel

Update Saarbrücken Um den Etat für die beiden saarländischen Hochschulen und die Belastungen der Studierenden durch die Energiekrise ging es jetzt in der Landtagsdebatte.

Neben der Qualität in Lehre und Forschung ging es in der Landtagsdebatte auch um die Attraktivität des Hochschulstandortes. „Studierende wollen ein vielseitiges Campus-Leben und eine attraktive Stadt“, sagte Julia Harenz (SPD). „Wir sind heute nur eine Universität unter vielen in der Großregion“, urteilte der AfD-Abgeordnete Josef Dörr. Es brauche „einen großen Wurf“ bei der Schaffung besserer Standortfaktoren für Studierende und Lehrende. Mit dem Neubau von mehreren Wohnheimen mit rund 300 Plätzen direkt auf dem Saarbrücker UdS-Campus soll dieser „attraktiviert“ werden, betonte Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker (SPD).