Ivy Quainoo : The Voice of Germany: Das macht die Siegerin aus Staffel 1 heute

Berlin Vor zehn Jahren startete die Castingshow „The Voice of Germany“ auf ProSieben. Ivy Quainoo ging als Siegerin hervor und startete eine fulminante Karriere. Inzwischen geht die Sängerin beruflich auch ihrer zweiten Leidenschaft nach.

Mit „Do you like what you see“ ist ihr 2012 bei der Castingshow „The Voice of Germany“ (TVoG) der Durchbruch gelungen: Ivy Quainoo gewann die erste Staffel der Casting-Show auf ProSieben. Mit den beiden Coaches von „The BossHoss“, Sascha Vollmer und Alec Völke, an ihrer Seite, sang sich Ivy Quainoo mit einer Leichtigkeit von Runde zu Runde. Im Finale setzte sie sich schließlich gegen ihre drei Konkurrenten durch – der erste Meilenstein ihrer Karriere als Sängerin war gelegt.

Ivys Karrierestart als Sängerin nach „The Voice of Germany“

Nach dem großen Finale folgten Auftritte in der „Harald Schmidt Show“ und bei „Verstehen Sie Spaß“. Quainoo veröffentlichte ihr erstes Album („Ivy“) und performte noch im selben Jahr ihres Sieges bei „The Voice of Germany“ bei der Echo-Verleihung. Es folgten ihre ersten Konzerte in Hamburg, Berlin, Leipzig, München, Stuttgart und Frankfurt am Main.

Ein Jahr nach ihrem Castingshow-Sieg gewann Ivy Quainoo ihren ersten Echo in der Kategorie „Beste Künstlerin Rock/Pop-National“ und veröffentlichte ihr zweites Studioalbum („Wildfires“).

Ivy Quainoo: Von der Sängerin zur Schauspielerin

Doch eine Karriere als Sängerin war für die gebürtige Berlinerin nicht genug. Sie zog es weiter auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Im Jahr 2015 besuchte Quainoo eine Schauspielschule in New York, sammelte Erfahrung vor der Kamera und auf den Bühnen in der Stadt, die niemals schläft.

Zurück in Deutschland ergatterte Ivy Quainoo an einem Hamburger Theater die Rolle der Hermine in dem Stück „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Noch bis nächstes Jahr ist sie als Eliza Hamilton in dem Broadway-Erfolgsmusical „Hamilton“ im Stage Operettenhaus in Hamburg zu sehen.

Auftritt im Kino-Blockbuster „John Wick“

Doch nicht nur das Theater spielen liegt der einstigen TVoG-Siegerin. Auch in Filmen hat sie ihr schauspielerisches Talent schon unter Beweis stellen können. Unter anderem ergatterte Quainoo Rollen in der Soko Leipzig und im Kinofilm „John Wick - Chapter 4“. In der Mini-Serie „Sam - der Sachse“, die auf Disney-Plus zu sehen ist, ist Ivy Quainoo in ihrer ersten Hauptrolle zu sehen.