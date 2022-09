Bei RTL klappte es nicht : „Ich bin ein bisschen exotisch“ - Warum Olla aus Dillingen Rosen vom Schweizer Bachelor bekommen will

Dillingen Olla aus Dillingen ist in der Schweizer Version der Kuppelshow „Bachelor“ zu sehen. Warum es in Deutschland nicht klappte und die 29-Jährige bereits in so vielen TV-Formaten zu sehen war, erzählt sie im Interview.

Die 29-jährige Olla aus Dillingen ist derzeit als Kandidatin beim Schweizer „Bachelor“ im Fernsehen zu sehen. Genau wie im deutschen Format verteilt auch der Schweizer Bachelor an 17 Kandidatinnen Rosen. Bei exklusiven Dates zu zweit, traumhaften Ausflügen an den Strand oder ins Landesinnere und actionreichen Gruppendates lernt der Bachelor die Damen besser kennen.

Olla nahm bisher schon bei mehreren TV-Dating-Formaten teil, etwa „Take me out“ und „Let’s Love“. Die große Liebe war bisher nicht da. Ob es für sie nun geklappt hat, das Herz von Kenny Leemann zu erobern, will sie noch nicht verraten. Dafür erzählt sie aber, was ihr als Erstes in den Sinn kommt, wenn sie an ihren Bachelor denkt. Außerdem verrät die Saarländerin, in welchen Shows sie sonst noch gerne teilnehmen würde und was sie sich von ihrem Partner erhofft.

Wie kam es zu Ihrer Teilnahme beim Schweizer Bachelor?

Olla: Also ich war auch schon zweimal beim Casting des deutschen Bachelor, da habe ich aber immer eine Absage bekomme. Und dann habe ich festgestellt, dass der deutsche Bachelor eher ein bisschen langweiliger ist, die suchen eben immer einen ganz bestimmten Typ Frau. Und da bin ich ein bisschen exotisch, weil ich zum Beispiel sehr stark tätowiert bin und meinen eigenen Stil habe. Beim Schweizer Bachelor werden eben genau solche Frauen in die Sendung holt – dann habe ich mich dort beworben und wurde auch genommen.

Was erhoffen Sie sich von der Teilnahme?

Olla: Ich habe gehofft, einen Mann kennenzulernen, der dasselbe Hobby hat wie ich. Ich stehe halt gerne vor der Kamera und mache bei solchen Shows mit. Ich fände es schon toll, wenn ich einen Partner fände, der das genauso lebt. Beim Bachelor lernt man einen Mann unter extremer Bedingung kennen, man hat Konkurrentinnen dabei und muss um ihn kämpfen und das wollte ich einfach auch mal erleben. Ich sehe es als Abenteuer.

View this post on Instagram A post shared by Der Bachelor (Schweiz) (@bachelorschweiz)

Wie haben Sie sich mit Ihren Konkurrentinnen verstanden?

Olla: Also das war so ein Mischmasch. Mit manchen habe ich mich verstanden, aber es gab auch eine, mit der habe ich mich absolut gar nicht verstanden. Sie hat sich die ganze Zeit mit mir verglichen, weil sie eben auch eine blonde Frau, die so ein bisschen „Plastik“ ist, ist. Mit ihr habe ich mich dann auch oft gezofft.

Was schießt Ihnen als Erstes durch den Kopf, wenn Sie an den Bachelor Kenny Leemann denken?

Olla: Er ist schon eine geile Drecksau.

Okay, das bedarf einer Erklärung...

Olla: Ja, er ist genau mein Typ, ich liebe so Typen mit langen Haaren, die so einen eigenen Stil haben. Und genau so ist er.

View this post on Instagram A post shared by Kenny Leemann (@kennykaany)

Sie waren ja schon in einigen Sendungen im Fernsehen zu sehen. Warum nehmen Sie an so vielen TV-Sendungen teil?

Olla: Ich muss wirklich sagen, dass ich das mache, weil es mir großen Spaß macht. Es ist immer wieder eine neue Erfahrung. Und irgendwann habe ich für mich entdeckt, dass Dating unter extremen Bedingungen voll cool ist. Man lernt sich dort kennen, trifft sich für eine bestimmte Zeit und das macht mir wirklich Spaß. Auch wenn die Kerle bislang eher Vollidioten waren.

Sie versuchen ja, in den Shows die Liebe zu finden. Warum funktionierte es denn bisher noch nicht?

Olla: Naja, die meisten Männer und auch Frauen, die da mitmachen, sind ja schon auch „famegeil“. Das ist dann schon auch manchmal schwierig. Wobei ja noch gar nicht klar ist, ob es beim Bachelor nicht doch geklappt hat. Das wird noch nicht verraten.

Mit dem Schweizer „Bachelor“ haben Sie erstmals die deutsche TV-Landschaft verlassen. Gibt es ansonsten international noch TV-Formate, bei denen Sie gerne teilnehmen würden?

Olla: Also wenn ich einen Partner hätte, würde ich auf jeden Fall gerne bei „Temptation Island“ mitmachen. Einfach um herauszufinden, ob das wirklich so ist, dass man dabei an seine Grenzen stößt und eifersüchtig wird.

Und alleine?

Olla: Auf jeden Fall gerne Gaming-Shows oder „Kampf der Reality-Stars“. Aber ich würde auch gerne ins Dschungelcamp. Also es gibt schon einige Shows, die ich mir gut vorstellen könnte.

Was sagen denn Ihre Freunde und Familie hier im Saarland dazu, wenn sie Sie im Fernsehen sehen?

Olla: Meine Familie steht zu hundert Prozent hinter mir. Ich mache das ja auch so ein bisschen mit meinem Bruder zusammen. Der hat jetzt auch vor kurzem bei zwei Formaten mitgemacht und wir wollen da einfach ein bisschen als Geschwister-Duo durchstarten und in der Branche Fuß fassen. Deshalb wäre es auch so cool, wenn ich noch einen Partner hätte, der da auch Spaß dran hat und dasselbe macht.

Sie sind ja Kosmetikerin. Hatten Sie schon Kunden, die kamen, weil sie Sie in einer TV-Show gesehen haben?

Olla: Tatsächlich hatte ich gerade erst eine Kundin, die mir folgt, seitdem ich bei „Take me Out“ dabei war und die mir direkt schrieb, als das mit dem Bachelor bekannt wurde, um einen Termin zu buchen. Sie kam dann kürzlich rein und hat sich total gefreut, mich kennenzulernen und von mir die Wimpern gemacht zu bekommen.

Wie gehen Sie denn mit diesem kleinen Promistatus um?

Olla: Ich mag es nicht so, wenn man mich so anhimmelt, weil ich ja auch ein ganz normaler Mensch bin, der ganz normal arbeitet und genauso Probleme, wie andere auch. Aber ich finde es auch ein schönes Gefühl, als Promi erkannt zu werden.

Aber gibt es auch negative Seiten daran?

Olla: Natürlich gibt es auch Leute, die nicht so cool finden, was ich mache, die dann haten oder die mir privat schreiben und mich auch mal beleidigen. Aber das meiste ist wirklich super positives Feedback und das freut mich dann ja auch.