Dietmar C. aus Dillingen Putin und die deutschen Terroristen – Insider als notorischer Lügner aus dem Saarland entlarvt

In diesem Zusammenhang gab es immer wieder Spekulationen über die möglichen Verbindungen Putins zur Roten Armee Fraktion. Unter anderem soll er von Dresden aus die RAF in Westdeutschland mit Waffen versorgt haben und sogar an der Planung des Attentats auf den Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, beteiligt gewesen sein.