„Let’s Dance“-Star Anna Ermakova wieder im TV – wird sie nach Umfrage-Desaster zur Quoten-Killerin?

Anna Ermakova hat in der vergangenen Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ für Furore gesorgt. Während das Model zuvor ausschließlich mit ihrem berühmten Vater Boris Becker in Verbindung gebracht wurde, konnte sie sich nun mit spektakulären Tanzauftritten einen Namen machen. Doch was für die 23-Jährige noch viel wichtiger sein dürfte: Auch die Herzen vieler Zuschauer hat sie im Sturm erobert.