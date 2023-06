Ratlos bei 8000-Euro-Frage Darts-Profi „Gaga“ macht Scherze über „Wer wird Millionär?“-Kandidaten

Laloi rätselte. „Ich könnte ihn nicht mal zuordnen“, sagte er zu Jauch und entschied sich deshalb dazu, einen Joker einzusetzen und das ganze Publikum zu befragen. Das Publikum wusste es besser und entschied sich eindeutig mit 100 Prozent für Antwort A – Darts-WM. „Sie fühlen sich von mir aber auch herausgefordert“, sagte Jauch daraufhin an das Publikum gerichtet und schmunzelte. Laloi vertraute dem Publikum und hatte die 8000 Euro in der Tasche. Am Ende des Abends ging er mit 16 000 Euro in der Tasche nach Hause.