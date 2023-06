Castingshow „Germany's Next Topmodel“: Ida und Anna-Maria sind raus

Die Anforderungen an die Models waren in dieser Folge besonders absurd. So sollten sie etwa für den Magazintitel „sexy posen“ - aber ohne dabei konventionell sexy zu sein oder zu sehr zu posen. In den Augen von Klum schafften das immerhin die 23-jährige Vivien mit einem „Killerblick“, die 21-jährige Somajia mit einem beeindruckenden Schwung ihrer Haare und die 18-jährige Selma. Letztere, weil sie schlicht „super fotogen“ sei.