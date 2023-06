Schlägerei bei Fußballturnier in Frankfurt Trauer nach Tod von Jugendfußballer – Ermittlungen gegen Spieler vom FC Metz

In einem aktuellen Bericht des Republicain Lorraine äußerte sich Grégory Nimeskernein, ein Trainer von Stade Olympique (SO) Merlebach, der bei dem Turnier ebenfalls anwesend war, zu den Vorfällen. „Die Feuerwehrleute trafen nach etwa zehn Minuten ein und gaben ihm am Boden eine Herzmassage“, wird Nimeskernein in dem Bericht zitiert. Die vielen Zuschauer seien geschockt gewesen von den Vorfällen und hätten schnell den Ernst der Lage erkannt. Merlebach liegt im Département Moselle in der Region Grand Est direkt an der saarländischen Grenze.