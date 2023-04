Geleakte Gesprächsmitschnitte „Bastard“, „Lump“, „Drecksack“ – Russlands Elite lästert über Putin

Doch hier unterhalten sich keine verwahrlosten, vor Trunkenheit kaum stehen könnenden Männer am Rande einer Garagensiedlung irgendwo tief in der Provinz, hier reden – so denn die Aufnahme echt ist, und es spricht vieles dafür, dass sie es ist – zwei russische Milliardäre: Farchad Achmedow und Jossif Prigoschin (mit seinem berühmt-berüchtigten Namensvetter Jewgeni Prigoschin, dem Chef der brutalen Privatarmee „Wagner“, ist dieser nicht verwandt). Der 67-jährige Achmedow, im sowjetischen Aserbaidschan geboren, hat viel Geld mit Öl und Gas gemacht und saß auch im Föderationsrat, dem Oberhaus des russischen Parlaments. Prigoschin aus Machatschkala in Dagestan hat als Musikproduzent viele russische Schlagermusiker bekannt gemacht. In der Schweiz und Großbritannien besitzt er Immobilien. Der 53-Jährige hatte sich 2014 für die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim eingesetzt, auch die russische Invasion der Ukraine hat er nach dem 24. Februar 2022 öffentlich unterstützt. Nun sprechen die Magnaten über das Desaster, das westliche Sanktionen anrichten, über die Zukunftslosigkeit Russlands, über die Ausweglosigkeit und das Zurückgeworfensein, weil Putin den Krieg in der Ukraine zu verantworten habe und kaum eine Exitstrategie daraus wisse. Sie sagen ähnliche Sätze, die liberal Gesinnte in Russland sich kaum mehr auszusprechen wagen, weil sofort ein Strafverfahren droht.