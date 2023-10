Krieg in Israel und der Ukraine „Hamas und Putin wollen Demokratien auslöschen“ – US-Präsident wirbt für Milliardenhilfen

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Bündins 90/Die Grünen) setzt am heutigen Freitag ihre Nahost-Krisengespräche zu den Folgen des Angriffs der islamistischen Hamas auf Israel vom 7. Oktober fort. Nach Unterredungen in der jordanischen Hauptstadt Amman am Donnerstag wollte die Politikerin am Vormittag (Ortszeit) nach Israel fliegen. In Tel Aviv war ein Treffen mit Oppositionspolitiker Benny Gantz geplant, der auch dem lagerübergreifend gebildeten Kriegskabinett von Regierungschef Benjamin Netanjahu angehört.