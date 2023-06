Sat1-Kochshow Saarländerin Yvonne Fries kocht sich bei „The Taste“ ins Halbfinale – Tränen bei Team Rot

Gastjuror war in der Sendung, die Sat1 am vergangenen Mittwoch ausstrahlte, Johannes Nuding. Der Tiroler hat lange in Großbritannien gelebt und sich in London drei Sterne erkocht. Nuding stellte vier Themen der britischen Küche zur Auswahl. Per Los fiel die Entscheidung: Team Grün (Alexander Kumptner) zog das „English Breakfast“, Team Blau (Nelson Müller) erwischte den Mittag im Pub, Team Rot (Tim Raue) „Afternoon Tea“ und Team Gelb (Alexander Herrmann) hatte die opulente Aufgabe ein „Bankett im Buckingham Palace“ auf den Löffel zu zaubern.