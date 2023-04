König Charles III Krönung ohne Herzogin – Royal-Experten äußern Vermutung, warum Harry Meghan zu Hause lässt

Kommen sie? Kommen sie nicht? Lange war unklar, ob Prinz Harry und Herzogin Meghan an der Krönung von König Charles III. am 6. Mai in der Londoner Kathedrale Westminster Abbey teilnehmen werden. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Der Palast gab am Mittwoch bekannt, dass zumindest Harry nach Großbritannien reisen wird. Meghan bleibt mit den beiden Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien, hieß es.