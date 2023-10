Lesung im Herzogssaal Der Heitz und die schwarze Königin

Die Geschichte hat es in sich, denn da gibt es noch das parallele Geschehen um die ungarische Königin Barbara von Cilli, Vlad Dracul und den rivalisierende Vampirfürsten in Transsilvanien und der Walachei. „Die Schwarze Königin“ ist eine Vampirgeschichte voller historischer Details. „In dem Buch finden sich viele Anspielungen auf historische Personen“, freut sich Anne Detzler, die Leiterin der Zweibrücker Stadtbücherei. Und tatsächlich war Barbara von Cilli Statthalterin in Ungarn und wurde zur römisch-deutschen, ungarischen und böhmischen Königin gekrönt. Sie hatte auch einen Ruf als Astrologin und Alchemistin. Vlad Dracul, war der Vater von Vlad III., der als Vorlage für die literarische Gestalt des Dracula diente. Der Eintritt zur Lesung ist frei, Markus Heitz signiert danach noch seine Bücher.