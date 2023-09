Krönung auf dem Markt der Köstlichkeiten Merzig hat eine neue Viezkönigin – und nicht nur das ist neu

Merzig · Die alte Krone hatte schon ein paar mächtige Gebrauchsspuren. Sogar ein Auto war ihr mal zum Verhängnis geworden. Nicht so den vorangegangenen Viezköniginnen in Merzig. Nun hat eine Nachfolgerin das Amt angetreten und bekommt was Neues anbei.

17.09.2023, 18:24 Uhr

Die neuen Hoheiten: Viezprinzessin Vanessa (links) und Viezkönigin Jule. Foto: Ruth Solander

Von Ruth Solander

Um 15 Uhr am Samstag, 16. September, hatte Merzigs Oberbürgermeiter Marcus Hoffeld die ehrenvolle Aufgabe, die neue Viezkönigin zu krönen. Er dankte der scheidenden Viezkönigin Lea I. sowie den Prinzessinnen Jule und Laila für die „unglaublich gute Präsentation unserer Region“.