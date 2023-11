Fastnacht Geheimnis ums Prinzenpaar ist gelüftet

Ein lang und streng gehütetes Geheimnis, von dem nur wenige Vorstandsmitglieder der Heusweiler Karnevalsgesellschaft (HKG) wussten, wurde bei der Sessionseröffnung am Samstagabend in der Halle der Friedrich-Schiller-Schule in Heusweiler gelüftet: Hansi I. und Moni I. sind das Prinzenpaar der neuen Session.