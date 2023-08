Neunkirchen liest wieder „NK liest“ dieses Jahr biografisch

Was war diese Lesereihe schon alles: kriminell, romantisch, familiär, fantastisch und letztes Jahr dermaßen ökotropisch. Fällt den Macherinnen von „Neunkirchen liest“ überhaupt noch ein originelles Motto ein? „Wir verfügen über eine ganze Sammlung von Adjektiven, das reicht, bis wir alle in Rente gehen“, lacht Anke Birk, Inhaberin der Buchhandlung König. „Diesmal hat uns biografisch angefixt.“ Tatsächlich gehen im Lesegeschäft derzeit besonders biografische Romane durch die Decke, bestätigt Gabriele Essler, Leiterin der Stadtbibliothek Neunkirchen. Diesem Trend will man mit drei Veranstaltungen verschiedener Couleur Rechnung tragen.