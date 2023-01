Im Alter von 72 Jahren : Skilegende Rosi Mittermaier ist tot

Sie hat zwei Goldmedaillen gewonnen und war eine der erfolgreichsten Skirennfahrerinnen Deutschlands: Jetzt ist Rosi Mittermaier gestorben.

Rosi Mittermaier wurde am 5. August 1950 in München geboren. Mit 16 Jahren wurde sie erstmals deutsche Meisterin in der Kombination. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Insbruck holte Rosi Mittermaier jeweils Gold in der Abfahrt und im Slalom. „Diese einmalig emotionalen Momente fühlen sich noch heute so an, als wäre es gestern gewesen“, hatte der frühere DOSB-Präsident Alfons Hörmann gesagt.