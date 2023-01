Prominente Tote 2022: Michail Gorbatschow : Der Mann, der den Lauf der Geschichte veränderte

Für die Deutschen ist er der Mann, der die Einheit möglich machte. In Russland ist er vielen der Totengräber der Sowjetunion. Michail Gorbatschow war der wirkungsmächtigste Politiker der letzten Jahrzehnte.

Die britische Queen Elizabeth II steht zwar durch schiere Präsenz für Jahrzehnte europäischer Geschichte. Michail Gorbatschow (91) aber hat deren Lauf verändert – mehr wohl als jeder andere nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Demokratie in weiten Teilen Osteuropas – wäre sie ohne ihn möglich gewesen? Sicher scheint: Mit vielen anderen an der Macht in Moskau hätte dieser Prozess nicht so friedlich ablaufen können, wären am 9. November 1989, als die Mauer fiel, wohl russische Panzer durch Berlin gefahren.